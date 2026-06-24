واصل قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش كتابة التاريخ، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 200 بقميص منتخب بلاده أمام بنما في كأس العالم 2026 التي انتهت بفوز كرواتيا 1-0، ليعزز مكانته كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب الكرواتي.



وشهدت المباراة لحظة تكريم خاصة للنجم المخضرم، حيث احتفى به زملاؤه في المنتخب والجهاز الفني قبل انطلاق اللقاء، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته الكبيرة في كرة القدم الكرواتية.



ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة مودريتش (40 عامًا)، الذي بدأ مشواره الدولي عام 2006، قبل أن يتحول خلال عقدين إلى أحد أبرز رموز المنتخب وقائده التاريخي.



وخلال مسيرته الدولية، سجل مودريتش 29 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة، مسهمًا في 60 هدفًا، إلى جانب أدواره القيادية التي قادت كرواتيا إلى إنجازات بارزة، أبرزها بلوغ نهائي كأس العالم 2018 وتحقيق المركز الثالث في مونديال 2022.



ويمثل مونديال 2026 المشاركة الخامسة له في كأس العالم، بعد نسخ 2006 و2014 و2018 و2022، ليواصل حضوره في المحفل العالمي على مدار 20 عامًا منذ ظهوره الأول.



ويُنظر إلى مودريتش بوصفه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ كرواتيا، بعدما رسّخ إرثًا استثنائيًا مع المنتخب، مؤكداً استمراريته في أعلى مستويات اللعبة رغم بلوغه عامه الأربعين.