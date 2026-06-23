أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم (الثلاثاء)، تعيين جينارو غاتوزو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لماوريتسيو ساري.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يرحب نادي لاتسيو ترحيباً حاراً بمدربه الجديد جينارو غاتوزو، وهو واثق من أن خبرته واحترافيته وتصميمه ستساعد النادي على تحقيق أهدافه الرياضية».

ولم يكشف لاتسيو عن مدة التعاقد مع غاتوزو، لكن تقارير صحفية ذكرت أن العقد يمتد حتى 2028.

تجربة مُخيبة مع إيطاليا

ويعود غاتوزو إلى التدريب بعد فترة قصيرة من رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا، عقب فشل التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة أمام البوسنة والهرسك.

إنجاز سابق مع نابولي

وكان غاتوزو، البالغ من العمر 48 عاماً، قد قاد نابولي سابقاً للفوز بلقب كأس إيطاليا في موسم 2019-2020.