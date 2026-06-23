في مشهد يعكس القيم الرياضية الرفيعة والروح الحضارية التي يتمتع بها المنتخب الأردني، حرص لاعبو "النشامى" على ترك غرفة تبديل الملابس في حالة مثالية من النظافة والترتيب عقب نهاية مواجهتهم أمام المنتخب الجزائري.



ولم يكتفِ لاعبو الأردن بذلك، بل قدموا لفتة راقية أخرى تمثلت في إهداء المنظمين والعاملين في الملعب مجموعة من الحلويات التقليدية الأردنية، تعبيراً عن الشكر والتقدير لجهودهم طوال فترة المباراة.



وحظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة، حيث جسدت الصورة المشرقة للرياضة ورسخت قيم الاحترام والامتنان، مؤكدة أن الانتصار الحقيقي لا يقتصر على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى السلوك الراقي والرسائل الإنسانية التي يتركها الرياضيون خلفهم.



وتواصل هذه المواقف الإيجابية تعزيز سمعة المنتخب الأردني كأحد النماذج المشرفة في الالتزام بالأخلاق الرياضية والاحترام المتبادل داخل وخارج الملاعب