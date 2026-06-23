في كل نسخة من كأس العالم، تظهر أسماء تسرق الأضواء وتصنع الحكايات. وفي مونديال 2026 تبدو الموسيقى الكروية وكأنها تُعزف على وترين مختلفين؛ الأول عربي يقوده محمد صلاح، والثاني عالمي يقوده ليونيل ميسي.

محمد صلاح، يدخل البطولة بوصفه الحلم الأكبر لجماهير الكرة العربية. فبعد سنوات من التألق الأوروبي والإنجازات الفردية، وصل إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حاملاً آمال المصريين والعرب في كتابة فصل جديد من التاريخ. ولم يخيّب النجم المصري التوقعات، إذ قاد منتخب مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخ الفراعنة بكأس العالم، عندما قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز 3-1، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر، ليضع منتخب بلاده على أعتاب التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ولا تقتصر قيمة صلاح على ما يقدمه داخل الملعب، بل تمتد إلى رمزيته بوصفه أحد أبرز الوجوه العربية في الرياضة العالمية. كما يحمل سجلاً تاريخياً لافتاً في التصفيات المونديالية، إذ يُعد الهداف الأفريقي الأول في تاريخ تصفيات كأس العالم برصيد 20 هدفاً.

أما ليونيل ميسي، فيواصل كتابة فصول أسطورته الكروية. فبعد قيادته الأرجنتين للتتويج بمونديال 2022، عاد في نسخة 2026 بعمر يقترب من 39 عاماً، ليؤكد أن الموهبة لا تعترف بالعمر. افتتح البطولة بثلاثية أمام الجزائر، ثم أضاف ثنائية أمام النمسا، ليقود الأرجنتين إلى التأهل المبكر للدور التالي.

وخلال أيام قليلة، حطم ميسي سلسلة من الأرقام التاريخية، أبرزها مشاركته في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، وتحقيقه الرقم القياسي في عدد المباريات المونديالية، إضافة إلى اعتلائه صدارة هدافي كأس العالم تاريخياً بعد رفع رصيده إلى 19 هدفاً.

ورغم اختلاف المسارين، فإن القاسم المشترك بين النجمين هو التأثير. ميسي يعزف سيمفونية المجد العالمي التي اكتملت بكل الألقاب الممكنة، بينما يعزف صلاح لحن الطموح العربي الذي ما زال يبحث عن ذروته المونديالية.

وفي مونديال 2026 تحديداً، تبدو المدرجات وكأنها تنصت إلى معزوفة واحدة بأداتين مختلفتين؛ ميسي يمثل الإرث الكروي العالمي، وصلاح يجسد الحلم العربي المتجدد. وبين الأسطورة التي تواصل كتابة التاريخ، والنجم الذي يقود أمة كاملة نحو الأمل، تستمر موسيقى المونديال في العزف بأجمل ألحانها.