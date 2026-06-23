أسدل الستار على مشوار أربعة منتخبات في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعدما فقدت هايتي وتركيا وتونس والأردن آمالها رسميّاً في بلوغ دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة.



وعجزت المنتخبات الأربعة عن تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال أول جولتين من البطولة، لتصبح ضمن أوائل المغادرين للمونديال، رغم الطموحات الكبيرة التي صاحبت مشاركتها قبل انطلاق المنافسات.



وسجل الرباعي رقماً سلبياً لافتاً، بعدما ودّع البطولة دون حصد أي نقطة، ليجمع صفر نقطة من أصل 9 نقطة ممكنة، في واحدة من أضعف الحصائل الجماعية للمنتخبات المغادرة في تاريخ كأس العالم.



وشهدت البطولة خروج الأردن وتونس مبكراً بعد خسارتين متتاليتين لكل منهما، فيما أخفقت تركيا وهايتي في مجاراة منافسيهما، لتتلاشى آمالهما في المنافسة على بطاقات التأهل.



ومع استمرار منافسات دور المجموعات، تتجه الأنظار إلى المنتخبات الأخرى المهددة بالمغادرة، بينما تبدأ المنتخبات المتأهلة رحلة البحث عن المجد في الأدوار الإقصائية.