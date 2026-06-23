أعادت قرعة كأس العالم 2026 إلى الأذهان واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في تاريخ البطولة، بعدما وضعت الجزائر والنمسا وجهاً لوجه من جديد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وتعود الحكاية إلى مونديال 1982 عندما ضمت المجموعة منتخبات الجزائر وألمانيا الغربية والنمسا وتشيلي. وقتها فجر المنتخب الجزائري مفاجأة مدوية بفوزه على ألمانيا الغربية 2-1، قبل أن يخسر أمام النمسا 2-0 ويختتم مشواره بانتصار مثير على تشيلي 3-2.



ورغم تحقيق الجزائر انتصارين، بقي مصيرها معلقاً بنتيجة المباراة الأخيرة بين ألمانيا الغربية والنمسا. وكان المنتخب الألماني بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل، فيما كانت النمسا تعلم أن الخسارة بفارق هدف واحد فقط ستمنح المنتخبين بطاقة العبور وتقصي الجزائر بفارق الأهداف.



سجلت ألمانيا هدفاً مبكراً، ثم تراجعت وتيرة المباراة بشكل أثار الكثير من الجدل حتى نهايتها بنتيجة 1-0، ليتأهل المنتخبان معاً وتغادر الجزائر البطولة في واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، والتي عُرفت لاحقاً باسم "عار خيخون".



وبعد 44 عاماً، تتجدد المواجهة بين الجزائر والنمسا في مونديال 2026، لكن هذه المرة قد يملك محاربو الصحراء فرصة رد الاعتبار، إذ إن الفوز سيحرم النمسا من التأهل المباشر إلى دور الـ32، ويجبرها على انتظار نتائج بقية المجموعات أملاً في العبور ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.



فهل ينجح المنتخب الجزائري في كتابة نهاية مختلفة لهذه القصة التاريخية، ويحقق ثأراً كروياً انتظرته جماهيره لأكثر من أربعة عقود؟.