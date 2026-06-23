ودّع المنتخب الأردني منافسات كأس العالم 2026، ليصبح ثالث المنتخبات العربية المغادرة للبطولة بعد تونس والعراق، عقب خسارته أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 في قمة عربية مثيرة ضمن منافسات المجموعة العاشرة.



ونجح منتخب الأردن في افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 36، بعدما استغل فرصة مميزة وضع بها النشامى في المقدمة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.



وفي الشوط الثاني عاد المنتخب الجزائري بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة، وتمكن نذير بن بوعلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.



واستمرت محاولات «محاربي الصحراء» حتى نجح أمين جويري في تسجيل هدف الفوز القاتل عند الدقيقة 82، مانحًا الجزائر ثلاث نقاط ثمينة وبطاقة التأهل، فيما تأكد خروج المنتخب الأردني رسميًا من البطولة.



وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين العربيين، إلا أن الخبرة والفعالية الهجومية رجّحت كفة الجزائر في الدقائق الأخيرة، لتحسم المواجهة لصالحها.