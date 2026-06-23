انتخبت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي عقدت في روما، الإيطالي جوفاني مالاغو، رئيساً جديداً للاتحاد.



وحصل مالاغو (الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية واللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026) على 68.58% من الأصوات، مقابل 29.17% لمنافسه جانكارلو أبيتي، ممثل كرة القدم الهواة ورئيس الاتحاد بين 2007 و2014.



ويخلف مالاغو في المنصب غابرييلي غرافينا الذي شغل الرئاسة منذ 2018، قبل أن يقدم استقالته عقب خسارة المنتخب الإيطالي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026 أمام البوسنة والهرسك (1-1 بعد التمديد، 1-4 بركلات الترجيح) في 31 مارس الماضي.



وسيكون أمام مالاغو العديد من الملفات المعقدة، أبرزها اختيار مدرب جديد للمنتخب خلفاً لجينارو غاتوزو.. كما سيواجه تحديات تتعلق بإصلاح منظومة تكوين اللاعبين الشباب التي تحمل مسؤولية تراجع المنتخب وغيابه عن ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، إضافة إلى ملف كأس أوروبا 2032 الذي ستنظمه إيطاليا بالشراكة مع تركيا.