شهدت منافسات كأس العالم 2026 وصول المشجع الكونغولي الشهير «لومومبا فيا» إلى مقر البطولة، بعد غيابه عن المباراة الأولى لمنتخب الكونغو الديمقراطية بسبب خضوعه لحجر صحي إلزامي مرتبط بإجراءات الوقاية من فايروس «إيبولا».



ويُعد «لومومبا فيا» من أشهر المشجعين في القارة الأفريقية، وارتبط حضوره بمساندة منتخب بلاده في مختلف المحافل الدولية، ليصبح أحد الوجوه الجماهيرية المعروفة لدى عشاق كرة القدم.



وجاء وصوله في توقيت مهم مع استمرار مشوار الكونغو الديمقراطية في البطولة، وسط ترحيب واسع من الجماهير التي اعتادت رؤية دعمه وحماسه في المدرجات.



ومن المنتظر أن يمنح حضوره دفعة معنوية إضافية للاعبي المنتخب الكونغولي خلال المباريات القادمة، بعدما حرمته الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية من مؤازرة منتخب بلاده في ظهوره الأول بالمونديال.