يواصل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم، بعدما عادل الرقم القياسي لأطول سلسلة تهديفية متتالية في البطولة، إثر تسجيله في المباراة السادسة على التوالي، ليضع اسمه إلى جانب اثنين من أعظم هدافي المونديال.



وجاء إنجاز ميسي بعد تألقه في مستهل مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إذ سجل خمسة أهداف خلال أول مباراتين أمام الجزائر والنمسا، مواصلاً سلسلة تهديفية بدأها في النسخة الماضية من البطولة.



وكان النجم الأرجنتيني قد هز الشباك في مباريات دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من كأس العالم السابقة، قبل أن يفتتح مونديال 2026 بثلاثية أمام الجزائر ويضيف هدفين أمام النمسا، ليصل إلى التسجيل في ست مباريات متتالية بكأس العالم.



وبهذا الإنجاز، عادل ميسي الرقم التاريخي المسجل باسم الفرنسي جاست فونتين، الذي سجل في ست مباريات متتالية خلال نهائيات كأس العالم 1958، والبرازيلي جاييرزينيو، الذي هز الشباك في جميع مباريات منتخب بلاده الست خلال مشواره نحو التتويج بلقب مونديال 1970.



ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي استمرار ميسي في ترسيخ مكانته بين أساطير كرة القدم العالمية، بعدما أضاف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل في نهائيات كأس العالم، ليبقى أحد أكثر اللاعبين تأثيراً وحسماً في تاريخ البطولة، ويقترب من الانفراد بالرقم القياسي حال نجاحه في التسجيل خلال المباراة القادمة لمنتخب الأرجنتين.