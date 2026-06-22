واصل المنتخب المغربي ترسيخ مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، بعدما انفرد بصدارة قائمة أطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ كرة القدم الدولية، بوصوله إلى 39 مباراة متتالية دون خسارة.



وتفوق «أسود الأطلس» على منتخبات عريقة صاحبة أمجاد تاريخية، أبرزها إيطاليا التي تحتل المركز الثاني بـ37 مباراة، والأرجنتين الثالثة بـ36 مباراة، فيما تتقاسم الجزائر والبرازيل المركز الرابع بـ35 مباراة لكل منهما.



ويعكس هذا الرقم الاستثنائي التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، إذ نجح المنتخب في الحفاظ على ثبات مستواه أمام منافسين من مختلف القارات، مؤكداً حضوره كأحد أبرز القوى الكروية على الساحة الدولية.