في واحدة من أجمل لقطات كأس العالم 2026، خطفت مشجعة مسنّة الأنظار خلال مباراة الأرجنتين والنمسا، بعدما ظهرت في المدرجات وهي ترفع لافتة كتب عليها: «مشجعة ميسي منذ 100 عام»، في رسالة حملت الكثير من الحب والوفاء للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.



ورغم أن العبارة جاءت بروح فكاهية، إلا أنها عكست حجم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها ميسي بين مختلف الأجيال، وتحولت المشجعة إلى حديث الجماهير ووسائل الإعلام التي التقطت المشهد ونقلته على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وفي الوقت الذي كان ميسي يواصل كتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر، كانت تلك المشجعة تكتب قصة أخرى في المدرجات، مؤكدة أن تأثير النجم الأرجنتيني لا يقتصر على الأهداف والأرقام القياسية، بل يمتد إلى مشاعر الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم.



لقطة بسيطة، لكنها اختصرت رحلة طويلة من الشغف، وأثبتت أن حب ميسي لا يعرف عمراً ولا حدوداً، وأن الأسطورة التي صنعت المجد في الملاعب ما زالت قادرة على رسم الابتسامة على وجوه جماهيرها حتى اليوم.