كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن النجم البرازيلي رافينيا قد يضطر إلى مغادرة معسكر منتخب بلاده خلال بطولة كأس العالم 2026 لأسباب شخصية تتعلق بأزمة مالية يمر بها اللاعب.



ووفقًا لما أورده موقع Metropoles البرازيلي، فإن رافينيا كان يأمل أن تساعده مشاركته في المونديال على تجاوز بعض المشكلات الشخصية والمالية التي يواجهها، إلا أن هذه القضايا لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، ما قد يدفعه إلى مغادرة البطولة مؤقتًا أو بشكل نهائي لمعالجتها.



وتأتي هذه الأنباء في وقت يعيش فيه منتخب البرازيل حالة من القلق بشأن وضع اللاعب، خصوصًا بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها أخيرًا خلال مواجهة هايتي، والتي وضعت مشاركته في بقية مشوار المنتخب بالمونديال محل شك. كما أكدت تقارير من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خضوع رافينيا لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من اللاعب أو الاتحاد البرازيلي يؤكد أو ينفي إمكانية مغادرته البطولة بسبب هذه الظروف الشخصية، لتبقى القضية محل متابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية البرازيلية.