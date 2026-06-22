واصل النجم المصري محمد صلاح تعزيز مكانته في سجل الكرة العربية، بعدما سجل هدفه الشخصي الثالث في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك خلال مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في مونديال 2026.



وبهذا الهدف، انضم صلاح إلى قائمة الهدافين العرب البارزين في تاريخ البطولة، رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف، بعدما سبق له التسجيل مرتين في مونديال 2018 أمام روسيا والسعودية.



ويتصدر قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم النجم السعودي سامي الجابر برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع عدد من الأسماء العربية اللامعة، محمد صلاح، ووهبي الخزري، ويوسف النصيري، وسالم الدوسري الذي يملك فرصة لزيادة رصيده التهديفي في كؤوس العالم.



ويمنح الهدف الجديد صلاح فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الهدافين العرب تاريخيًا في كأس العالم، إذ لا يفصله عن اعتلاء القمة منفردًا سوى هدف واحد في المباريات القادمة من البطولة.



ويؤكد قائد المنتخب المصري مرة أخرى حضوره في أكبر المحافل الكروية، بعدما نجح في التسجيل في أكثر من نسخة للمونديال، ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب بين أبرز نجوم الكرة العربية عبر التاريخ.