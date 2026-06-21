أضفى مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد أجواء من الطرافة على المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فرنسا في كأس العالم 2026، عندما سُئل عن كيفية إيقاف النجم الفرنسي كيليان مبابي. وردّ أرنولد مازحاً: «سنطلب منهم السماح لنا باللعب بثلاثة حراس مرمى»، في إشارة ساخرة إلى السرعة الكبيرة والإمكانات الهجومية الاستثنائية التي يتمتع بها قائد المنتخب الفرنسي.



وأثارت تصريحات المدرب الأسترالي تفاعلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، خصوصاً أن مبابي يُعد أحد أبرز نجوم البطولة وأحد أخطر المهاجمين في العالم، بعدما واصل تألقه مع المنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة.



ورغم الطابع الفكاهي للتصريح، أكد أرنولد ضمنياً حجم التحدي الذي ينتظر منتخب العراق أمام فرنسا، في مواجهة يسعى خلالها «أسود الرافدين» إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.