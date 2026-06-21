أرجع مدرب المنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، الخسارة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة أربعة أهداف نظيفهإلى الهدف المبكر الذي استقبله فريقه، مؤكداً أن ذلك أثر بشكل كبير على ثقة اللاعبين وصعّب المهمة أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.



وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «استقبال هدف مبكر أضعف ثقتنا، ومن الصعب عليك أن تسترجع الكرة من إسبانيا. كان علينا أن نكون أقوى دفاعياً، وليس لدي إجابة عما جرى بشكل جيد، لأن كل شيء لم يسِر كما أردنا، لكن الأساس أننا لم نكن أقوياء بما يكفي في الجانب الدفاعي».



وأضاف: «عندما لا تسير الأمور كما يجب، فمن الطبيعي أن نشعر بعدم الاطمئنان. حاولت تهدئة اللاعبين، وهذا يحدث حتى مع أكبر الفرق. نحن بشر، ولا أقول إننا شعرنا بالخوف، لكننا شعرنا بعدم الأمان، وعلينا إيجاد الحلول».



وأوضح المدرب أسباب التغيير التكتيكي أمام إسبانيا، قائلاً: «اعتمدنا خطة 4-5-1 لأننا كنا نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً جداً. أمام الأوروغواي لعبنا بـ4-4-2، لكن لو لعبنا بالخطة نفسها اليوم لما نجحنا. إسبانيا قادرة على الوصول إلى المرمى من عدة جوانب، وكان هدفنا الحد من وصول الكرة إلى منطقة الجزاء، لذلك اتخذنا القرار الذي رأيناه الأنسب».



ورفض دونيس التعليق على سبب عدم إشراك لاعب الوسط محمد كنو أساسياً، مكتفياً بالقول: «لن أجيب على أي سؤال يتعلق بالأفراد».



ورغم الخسارة، شدد المدرب على تمسكه بالثقة في قدرة المنتخب على التعويض، مضيفاً: «حققنا نتيجة سيئة اليوم، لكن هذا لن يوقفنا لأننا واجهنا فريقاً قوياً. نحن نؤمن بحظوظنا، ومستعدون للعب بثقة كبيرة أمام الرأس الأخضر».



واختتم دونيس حديثه بالدفاع عن لاعبيه، قائلاً: «أنا فخور بكل ما يقوم به اللاعبون يومياً، ولن أفقد هذا الشعور بسبب نتيجة واحدة. رأيت مباريات كثيرة في كأس العالم انتهت بنتائج كبيرة، والأهم أننا هنا لنتقبل الانتقادات، لكن يجب أن تكون الانتقادات واقعية. أنا واقعي جداً، وأؤمن بأن المستقبل سيشهد منتخباً سعودياً أفضل».