رغم ما يحمله تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم من لحظات مشرقة وإنجازات خالدة، فإن سجله يتضمن أيضاً محطات صعبة شهدت خسائر كبيرة أمام منتخبات من نخبة الكرة العالمية، في مواجهات فرضت نفسها ضمن أبرز النتائج الثقيلة التي تعرض لها «الأخضر» في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وشهدت النسخة الـ16من كأس العالم التي استضافتها فرنسا عام 1998 أول خسارة ثقيلة لـ«الأخضر»، عندما خسر أمام المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة أكد خلالها أصحاب الأرض تفوقهم، قبل أن يواصلوا مشوارهم نحو التتويج بأول لقب عالمي في تاريخهم.



وفي مونديال 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، تلقى المنتخب السعودي أكبر خسارة في تاريخه بكأس العالم، بعدما سقط أمام المنتخب الألماني بنتيجة (8-0) في مدينة سابورو اليابانية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وهي المباراة التي بقيت الأكثر قسوة في سجل مشاركات «الأخضر» بالمونديال.



وتجددت النتائج الثقيلة في نسخة ألمانيا 2006، عندما خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة استغل خلالها المنتخب الأوكراني الفرص التي سنحت له، ليحسم المواجهة برباعية.



وفي افتتاح منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، تلقى «الأخضر» خسارة بخمسة أهداف دون مقابل أمام المنتخب الروسي على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، في اللقاء الافتتاحي للبطولة، قبل أن ينجح المنتخب السعودي في استعادة توازنه لاحقاً ويختتم مشاركته بفوز تاريخي على منتخب مصر.



وعادت الخسائر الثقيلة للظهور في مونديال 2026، بعدما خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف دون رد في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة فرض خلالها المنتخب الإسباني أفضليته الفنية، مستفيداً من خبرته وجودة عناصره.



ورغم قسوة تلك النتائج، فإن تاريخ المنتخب السعودي في كأس العالم لا يُختزل في هذه المحطات، إذ يضم صفحات مضيئة أبرزها التأهل إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى عام 1994، وتحقيق انتصارات تاريخية أمام منتخبات كبيرة، ما يعكس أن مسيرة الأخضر في البطولة العالمية مرت بمحطات نجاح وإخفاق أسهمت جميعها في تشكيل إرثه الكروي على الساحة الدولية.



وتبقى هذه المباريات جزءاً من ذاكرة المونديال بالنسبة للكرة السعودية، بما تحمله من دروس فنية وتجارب تراكمية، في وقت يواصل المنتخب العمل على بناء جيل قادر على المنافسة والظهور بصورة تواكب طموحات الكرة السعودية في المحافل العالمية.