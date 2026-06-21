تلقت شباك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رباعية أمام نظيره المنتخب الإسباني، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «أتلانتا»، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2026، بسبب هفوات دفاعية وأخطاء فادحة مشتركة ما بين خط الدفاع والحراسة، وغياب تام لخط المقدمة.



وجاءت الأهداف الإسبانية الأربعة بسبب سوء تمركز وأخطاء بين الحارس والدفاع، وكانت بداية المباراة صعبة للغاية على «الأخضر»، بعدما نجح المنتخب الإسباني في فرض سيطرته مبكراً واستغلال هفوات الحارس محمد العويس والمدافعين، ليترجم تفوقه إلى 3 أهداف مبكرة في الشوط الأول.



واستفاد المنتخب الإسباني من معاناة واضحة في التنظيم الدفاعي لمنتخبنا، وعدم القدرة على إيقاف الهجمات، وسط ارتباك كبير من الحارس محمد العويس ولاعبي الدفاع والوسط، ما كلف «الأخضر» التأخر مبكراً في النتيجة.



هفوة العويس



جاء هدف إسبانيا الأول في الدقيقة 10 عن طريق لامين يامال، بعد خطأ واضح من الحارس محمد العويس، الذي أرسل كرة طويلة نحو عمق الملعب قبل اكتمال تمركز لاعبي المنتخب بدلاً من إرسالها نحو الأطراف، ما أدى إلى فقدان الاستحواذ وعودة الكرة للاعبي المنتخب الإسباني، الذين استغلوا الموقف بنجاح لترجمة الهجمة إلى هدف.



ارتباك الدفاع



الهدف الثاني للمنتخب الإسباني جاء في الدقيقة 21، بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليسرى، استغلها لاعبو إسبانيا وسط حالة من الارتباك لمدافعي «الأخضر»، لتصل الكرة في النهاية إلى ميكيل أويارزابال الذي تعامل معها بنجاح وأسكنها شباك الحارس محمد العويس.



وجاء الهدف الثالث بعد كرة مرسلة نحو الجهة اليسرى، حولها داني أولمو برأسه إلى ميكيل أويارزابال، وسط غياب الضغط الدفاعي من لاعبي المنتخب السعودي، وعدم وجود رقابة لصيقة على المهاجم الإسباني الذي وجد نفسه في وضعية مثالية أمام مرمى الحارس محمد العويس ليضع الكرة بسهولة في الشباك، ليعزز تقدم «لا روخا» بثلاثية في الدقيقة 24.



أما الهدف الرابع فكان مشتركاً بين الجميع، ليحرز المدافع حسان تمبكتي الهدف الإسباني الرابع في مرماه، مواصلاً سلسلة الأهداف العكسية بالمونديال.



غياب تام



وشهدت المباراة سيطرة كاملة من الجانب الإسباني على مجريات اللعب، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للمنتخب السعودي الذي اكتفى بثلاث تسديدات فقط طوال الـ90 دقيقة، مقابل 22 تسديدة للمنتخب الإسباني، فيما بلغت نسبة الاستحواذ 67% لصالح «الماتادور» مقابل 33% لـ«الأخضر».