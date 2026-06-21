لم يقدم المنتخب السعودي في اللقاء الذي جمعه بنظيره الإسباني على ملعب «أتلانتا»، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2026، وانتهى بنتيجة (3-0) المستوى المأمول، إذ كشفت الـ45 دقيقة فجوة كروية مرعبة بين منتخب يدور الكرة ومنتخب يلاحق ظله، حيث شن الإسبان 87 هجمة مقابل 29، بمعدل هجمة كل 30 ثانية تقريباً.



ولم يكتف «الماتادور» بذلك، بل فرض سيطرته على مجريات اللعب بعد أن مرر 342 مقابل 110، ووقف العويس وحيداً أمام تسديدات المنتخب الإسباني التي وصلت لـ17 تسديدة وفق أحصاءات المباراة.