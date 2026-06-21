كما تميزت «عكاظ»، بات حازم اللحياني قاب قوسين أو أدنى من الإعلان رسمياً عن تنصيبه رئيساً لنادي الوحدة لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك ما تناولته «عكاظ» في الأسبوع الماضي، من أن هناك فرقاً شاسعاً في الأصوات يصب في كفة اللحياني، الذي يمتلك 4449 صوتاً، ومنافسه عبدالهادي اليامي 201 صوت.



ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية بشكل رسمي اليوم (الإثنين)، بعد رفض الطعون المقدمة من المستبعد تركي مدخلي.



وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الرئيس القادم حازم اللحياني بدأ في إجراء اتصالات مع مدير الكرة عصمت بابكر، من أجل اطلاعه على التقرير الفني الذي أعده المدرب روسمير، والذي طالب فيه بإبعاد 14 لاعباً محلياً واستقطاب 12 لاعباً محلياً، وضم 4 لاعبين من الفريق الأولمبي، وإقامة معسكر خارجي، وإجراء 5 مباريات ودية.



ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الإداري، بالتشاور مع اللحياني، الأسبوع القادم، خطة الإعداد وموعد انطلاق التدريبات للفريق الكروي الأول.