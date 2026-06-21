واصل المنتخب الياباني كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً عريضاً على تونس بنتيجة 4-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة.



وبهذا الإنجاز، نجح منتخب «الساموراي» في هز الشباك للمباراة الرابعة توالياً في كأس العالم، معادلاً أفضل سلسلة تهديفية في تاريخه بالبطولة، والتي سبق أن سجلها بين نسختي 1998 و2002.



ولم يقتصر التألق الياباني على ذلك، إذ أصبحت الرباعية التي سجلها في شباك تونس أكبر حصيلة أهداف يحققها منتخب آسيوي في مباراة واحدة بتاريخ نهائيات كأس العالم، ليؤكد المنتخب الياباني تطوره الكبير وقوته الهجومية اللافتة في النسخة الحالية من البطولة.



ويواصل «الساموراي» تقديم مستويات مميزة في المونديال، معززاً حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومؤكداً مكانته كأحد أبرز المنتخبات الآسيوية على الساحة العالمية.