خطف دايتشي كامادا الأضواء خلال مواجهة اليابان وتونس، بعدما واصل كتابة اسمه في سجلات التاريخ المونديالي للمنتخب الياباني.



وافتتح كامادا التسجيل مبكراً بعد مرور 3 دقائق و27 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليحرز أسرع هدف لليابان في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.



ولم يتوقف تألق اللاعب عند هذا الحد، إذ أصبح ثاني لاعب ياباني ينجح في التسجيل خلال مباراتين متتاليتين في نهائيات المونديال، بعد جونيتشي إيناموتو الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة 2002.



كما سجل كامادا رقماً استثنائياً على المستوى العالمي، بعدما كان قد هز الشباك في الدقيقة 89 من مواجهة هولندا بالجولة الأولى، قبل أن يعود للتسجيل في الدقائق الأولى من المباراة التالية أمام تونس، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2018.



ويعكس هذا التألق الدور المحوري الذي يلعبه كامادا في مشوار المنتخب الياباني خلال مونديال 2026، بعدما أسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة «الساموراي الأزرق» الهجومية ومواصلة نتائجه المميزة في البطولة.