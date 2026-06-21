ودّع المنتخب التونسي عمليا آماله في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم 2026، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الأحد) على ملعب مونتيري ضمن منافسات المجموعة السادسة.



وبدأت اليابان المباراة بقوة، حيث افتتح دايتشي كامادا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة مستفيدًا من عرضية كايتو ناكامورا، قبل أن يعزز أياسي أويدا النتيجة بهدف ثانٍ بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني تفوقه، فأضاف جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية متقنة، قبل أن يعود أويدا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده برأسية في الدقيقة 83.



وكان منتخب تونس قد استهل مشواره في البطولة بخسارة كبيرة أمام السويد بنتيجة 5-1، ليبقى دون أي نقطة بعد جولتين، ما صعّب مهمته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.



ومن المقرر أن يختتم «نسور قرطاج» مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة هولندا يوم الجمعة على ملعب كانساس سيتي، بينما تلتقي اليابان مع السويد في اليوم والوقت ذاته على ملعب دالاس.



وتتصدر هولندا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، فيما تحتل السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل تونس الترتيب من دون نقاط.