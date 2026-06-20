عادةً ما يكون ميشيل مبولادينغا المعروف باسم «لومومبا فيا» حاضرًا في قلب الحدث كلما خاض منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية مبارياته الدولية.



وغاب المشجع الشهير عن مباراة دور المجموعات التي أُقيمت في هيوستن ضمن كأس العالم 2026 بعدما خضع لحجر صحي استمر 21 يومًا بسبب تفشي فايروس الإيبولا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «thesun».



وبزيّه الأنيق المميز، يقف ثابتًا طوال المباريات، متحملًا حتى 120 دقيقة كاملة إذا استدعى الأمر، رافعًا ذراعه اليمنى تحيةً لأول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديموقراطية باتريس لومومبا، ولنصبه التذكاري الشهير.



ومع تزايد شعبية هذا المشجع وإعجاب جماهير كرة القدم حول العالم به، تم اختياره ضمن الوفد الرسمي المرافق لمنتخب بلاده في كأس العالم.



لكن بينما كان يوان ويسا يسجل أول هدف للكونغو الديموقراطية في تاريخ كأس العالم خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام البرتغال كان مبولادينغا غائبًا عن المشهد.



وكان تفشي الإيبولا الذي تسبب بفرض الحجر الصحي عليه ناجمًا عن سلالة نادرة من الفايروس، تصل نسبة الوفيات بين المصابين بها إلى نحو 25%.