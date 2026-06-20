دخل لاعب منتخب باراغواي ميغيل ألميرون تاريخ كأس العالم 2026 من زاوية غير مسبوقة، بعدما أصبح أول لاعب يُطرد بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع أحد لاعبي المنتخب التركي، في واقعة تعد من أغرب أحداث البطولة حتى الآن.



وجاءت الحادثة في ظل التطبيق الرسمي للأنظمة الجديدة في مونديال 2026، التي تهدف إلى الحد من إخفاء الأحاديث داخل الملعب وتعزيز الشفافية خلال المباريات، وخلال نقاش دار بين ألميرون وأحد لاعبي تركيا، قام اللاعب الباراغواياني بتغطية فمه أثناء الحديث، الأمر الذي اعتُبر مخالفة للوائح الجديدة، ليحصل على العقوبة التي انتهت بطرده من المباراة.



وبذلك دوّن ألميرون اسمه في سجلات كأس العالم أول لاعب يتعرض للطرد نتيجة هذا النوع من المخالفات.



وستبقى هذه الواقعة واحدة من أكثر اللحظات غرابة في مونديال 2026، بعدما دخل ألميرون التاريخ بسبب تصرف لم يكن أحد يتوقع أن يقود إلى بطاقة حمراء.