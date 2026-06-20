في واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا في نهائيات كأس العالم 2026، عاش حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا لحظة استثنائية بعدما اكتمل حلمه بوصول والدته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون حاضرة في المدرجات وتشاهده للمرة الأولى وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده في أكبر محفل كروي عالمي.



وجاء وصول والدة فوزينيا إلى مدينة ميامي بعد حصولها على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لتضع حدًا لأسابيع من الترقب والقلق، وتمنح ابنها دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهة منتخب الأوروغواي، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الفخر والامتنان بعد سنوات طويلة من التضحيات.



ويُعد فوزينيا أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم في الرأس الأخضر، بعدما لعب دورًا محوريًا في تطور المنتخب خلال السنوات الماضية، وأسهم بخبرته في وصوله إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح أحد رموز الإنجاز الرياضي في بلاده.



ولم تكن فرحة الحارس المخضرم مقتصرة على المشاركة في البطولة العالمية، بل بدت أكثر اكتمالًا بوجود والدته بين الجماهير، بعد أن ظل حلمها الأكبر يتمثل في مشاهدة ابنها وهو يمثل وطنه في كأس العالم، وهو الحلم الذي تحقق أخيرًا وسط أجواء استثنائية شهدتها البطولة.