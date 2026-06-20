رغم الأجواء الحزينة التي صاحبت إصابة لاعب المنتخب الكندي إسماعيل كوني خلال مواجهة قطر وكندا، أظهرت الجماهير الكندية موقفًا لافتًا تجاه لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو، الذي كان طرفًا في اللقطة التي أسفرت عن الإصابة.



وشهدت منصات التواصل الاجتماعي سيلًا من الرسائل الداعمة لمادبو، حيث أكد العديد من المشجعين الكنديين أن التدخل كان مجرد حادثة رياضية غير مقصودة، مشددين على أن اللاعب القطري يتمتع بسمعة طيبة وروح رياضية عالية داخل المستطيل الأخضر.



وكتب أحد المشجعين: «أي شخص يمكنه أن يرى أنها كانت حادثة، وهذا يحدث في الرياضة طوال الوقت»، بينما أكد آخر: «من يعرف مادبو يعلم أنه لن يؤذي أحدًا عمدًا، فهو من أكثر اللاعبين احترامًا».



كما دعا عدد من الجماهير اللاعب القطري إلى عدم التأثر بحملات الانتقاد، مؤكدين أن ما حدث جزء من طبيعة كرة القدم، وأن الطريقة التي تعامل بها مع الموقف أكسبته احترامًا واسعًا حتى بين أنصار المنتخب الكندي.



ويعكس هذا التفاعل الإيجابي روحًا رياضية مميزة من الجماهير الكندية، التي فضّلت دعم اللاعب والتمييز بين الحوادث العرضية والتصرفات المتعمدة، في مشهد نال إشادة واسعة عبر منصات التواصل.