أحبطت السلطات المكسيكية محاولة لاستغلال بطاقات الاعتماد الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، بعد إلقاء القبض على موظف يعمل في ملعب أزتيكا، إثر اتهامه بتأجير بطاقة اعتماده الرسمية مقابل مبالغ مالية، في واقعة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية المصاحبة لاستضافة الحدث العالمي.



وأفادت تقارير إعلامية بأن المتهم، البالغ من العمر 24 عامًا، استغل بطاقة الاعتماد المخصصة له بحكم عمله في قطاع التموين داخل الملعب، وعرضها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنها تتيح لحاملها دخول مناطق الضيافة وكبار الشخصيات وتسهّل حضور مباريات البطولة، مقابل نحو 2500 بيزو مكسيكي للمباراة الواحدة.



وتحركت الجهات الأمنية بعد تلقي بلاغ من ممثل عن الفريق القانوني للجهات المنظمة للبطولة، حيث جرى تعطيل بطاقة الاعتماد إلكترونيًا، قبل القبض على الموظف أثناء محاولته استخدامها مجددًا، فيما أُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



وتأتي هذه الواقعة في وقت تكثف فيه السلطات المكسيكية إجراءاتها الرقابية لضمان سلامة تنظيم كأس العالم 2026، ومنع أي استغلال غير قانوني لبطاقات الاعتماد أو الامتيازات المرتبطة بالبطولة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على المنافسات والطلب المتزايد على تذاكر الضيافة وتجارب كبار الشخصيات.



ويعد ملعب أزتيكا أحد أبرز الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة للحفاظ على نزاهة البطولة وحماية حقوق الجماهير والمنظمين.