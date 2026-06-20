لم يحتج الأمر إلى أكثر من تصريح عابر وإعجابٍ على منشور في منصة اجتماعية حتى تتحول الساحة الرقمية البرتغالية إلى واحدة من أكثر النقاشات اشتعالًا بين جماهير كرة القدم. فعبارة جواو نيفيس التي وصف فيها كريستيانو رونالدو بأنه «لاعب يساعد الفريق مثل الجميع»، أعقبها تفاعل بسيط من برونو فيرنانديز، كانت كافية لإشعال موجة واسعة من الجدل.



سرعان ما تصدّر وسم «احترموا كريستيانو» النقاشات بين الجماهير البرتغالية، قبل أن يجد صداه لدى الجماهير السعودية والعربية التي لطالما ارتبطت بعلاقة استثنائية مع قائد النصر والمنتخب البرتغالي. وتحولت منصات التواصل إلى ساحة دفاع مفتوحة عن الدون، حيث رأى كثيرون أن مكانته التاريخية وإنجازاته الاستثنائية تستحق قدرًا أكبر من التقدير داخل المنتخب البرتغالي.



وتجاوز الجدل حدود التحليل الفني المعتاد، مع توجيه انتقادات حادة لبعض اللاعبين، وظهور مطالبات بتمرير الكرة أكثر لرونالدو، واستحضار مقارنات متكررة مع الطريقة التي يُبنى بها اللعب حول نجوم آخرين في المنتخبات العالمية.



لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق تمثل في انتقال النقاش من المستطيل الأخضر إلى المساحات الشخصية، بعدما طالت الرسائل المقربين من اللاعبين وعائلاتهم، في مشهد يعكس الوجه الآخر للسوشال ميديا عندما تتحول العاطفة الرياضية إلى حملات ضغط وهجوم.



ويبقى الثابت وسط كل هذا الجدل أن كريستيانو رونالدو، حتى في سنواته الأخيرة، لا يزال الاسم القادر على إشعال النقاشات وتوحيد الملايين أو تقسيمهم حول رأي واحد؛ وهي مكانة لا يصل إليها إلا القلائل في تاريخ كرة القدم.