استعاد الهلاليون ذكرى واحدة من أكثر المحطات استثنائية في تاريخ ناديهم، حين حمل الهلال راية آسيا إلى مواجهة كبار القارة الأوروبية ونجح في فرض حضوره على الساحة العالمية.



في مثل هذا اليوم 18 يونيو 2025، فرض الهلال التعادل على ريال مدريد، كبير أوروبا وأكثر أنديتها تتويجًا، في مواجهة أكد خلالها أنه قادر على منافسة أعتى الفرق العالمية بندية وشخصية البطل.



ومع استمرار المشوار، كتب الهلال فصلًا أكثر بريقًا حين نجح في إقصاء مانشستر سيتي، بطل العالم آنذاك، في إنجاز تاريخي تجاوز حدود النادي ليصبح لحظة مضيئة في ذاكرة الكرة الآسيوية.



واسترجعوا الملحمتين التاريخيتين اللتين لم تكونا مجرد نتائج أو مباريات عابرة، بل كانت رسالة واضحة بأن ممثل آسيا قادر على الوقوف في وجه كبار أوروبا، وأن الفارق بين القارات يمكن اختصاره في فريق يؤمن بقدراته ويملك شجاعة الحلم.



عام مضى على تلك الليالي، وما زال الهلاليون يستعيدونها بفخر... يوم وقفت آسيا في وجه أوروبا عبر الهلال.