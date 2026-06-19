سجلت الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 أرقامًا جماهيرية استثنائية، بعدما تجاوز إجمالي الحضور في الملاعب حاجز 1.5 مليون مشجع، في مؤشر واضح على النجاح الجماهيري الكبير للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة.



وشهدت المباريات الـ24 التي أُقيمت في الجولة الافتتاحية حضور 1,572,584 مشجعًا، بمعدل بلغ 65,524 متفرجًا لكل مباراة، وهو رقم يعكس الشغف الجماهيري الهائل بالمونديال المقام في أمريكا الشمالية.



وتقاسمت مباراتا المكسيك أمام جنوب أفريقيا وكولومبيا أمام أوزبكستان صدارة الحضور الجماهيري، بعدما استقطبت كل منهما 80,824 مشجعًا، لتكونا الأكثر حضورًا في الجولة الأولى.



في المقابل، جاءت مواجهة بنما وغانا كأقل مباريات الجولة حضورًا جماهيريًا، بعدما تابعها 42,942 متفرجًا من المدرجات، رغم أنها حافظت على رقم مرتفع مقارنة بالعديد من البطولات الدولية الأخرى.



ويؤكد كسر حاجز 1.5 مليون مشجع بعد انتهاء الجولة الأولى فقط أن كأس العالم 2026 تسير نحو تسجيل أرقام تاريخية جديدة على مستوى الحضور الجماهيري، خصوصًا مع زيادة عدد المنتخبات والمباريات واتساع قاعدة الجماهير المشاركة في الحدث العالمي الأكبر لكرة القدم.



أكثر 5 مباريات حضورًا:



- المكسيك VS جنوب أفريقيا 80,824 مشجعًا



- كولومبيا VS أوزباكستان 80,824 مشجعًا



- المغرب VS البرازيل 80,663 مشجعًا



- فرنسا VS السنغال 80,545 مشجعًا



- أمريكا VS باراغواي 70,492 مشجعًا