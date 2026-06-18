أكد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش، أهمية المواجهة المرتقبة أمام المنتخب القطري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، مشددا على أن كل نقطة ستكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور القادم.



وقال مارش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن منتخبات المجموعة تبدو متقاربة المستوى بعد انتهاء الجولة الأولى بالتعادل في جميع المباريات، مضيفا: «ندرك أن كل لحظة وكل نقطة لها أهمية كبيرة، ولذلك ينصب تركيزنا بالكامل على مواجهة قطر، وعلى كيفية الحد من نقاط قوتها وفرض أسلوب لعبنا».



وأضاف أن فريقه لم ينجح في فرض شخصيته بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول من مباراته السابقة أمام البوسنة والهرسك، مؤكدا ضرورة دخول المواجهة القادمة بقوة وفرض إيقاع اللعب منذ الدقائق الأولى. وقال: «علينا أن نجعل المباراة تسير بالطريقة التي تناسبنا وأن نفرض أسلوبنا منذ البداية».



وأكد جاهزية قائد المنتخب ألفونسو ديفيز للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الافتتاحية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيحدد كيفية الاستفادة منه وفقا لمجريات اللقاء.