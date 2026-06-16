في لقطة لفتت الأنظار على هامش مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح المجموعة السابعة من كأس العالم، قدّم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو هدية خاصة تحمل اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الاتحاد المصري وعضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة.

الهدية كانت درعًا وتذكارًا رسميًا لكأس العالم 2026، وقدّمها إنفانتينو تعبيرًا عن تقديره لما وصفه بـ«الطفرة الكبيرة» التي شهدتها الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في كرة القدم.

وأشاد رئيس الفيفا بأداء المنتخب المصري في مباراته الأولى، مؤكدًا أن ما شاهده من تطور خلال زيارته الأخيرة لمصر كان «ملحوظًا ومبهجًا».

ولم يتوقف تبادل الهدايا عند هذا الحد، إذ ردّ أبو ريدة بإهداء إنفانتينو ورئيسة الاتحاد البلجيكي باسكال فان دام تمثالًا لتوت عنخ آمون وقميص المنتخب المصري، في مشهد جمع بين الدبلوماسية الرياضية واللمسة الحضارية المصرية المعتادة.

ورغم أن الفراعنة قدّموا أداءً قويًا أمام بلجيكا، فإن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، في نتيجة تركت الجماهير بين الرضا والطموح الأكبر.