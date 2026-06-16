تواجه بعثة المنتخب الإيراني أزمة جديدة في كأس العالم 2026، بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الخاصة باللاعب مهدي ترابي، جناح نادي تراكتور، مما يهدد مشاركته في البطولة.

وذكرت الوكالة أن ترابي حصل قبل انطلاق البطولة على تأشيرة دخول للمرة الواحدة، بخلاف بقية لاعبي المنتخب الذين حصلوا على تأشيرات متعددة الدخول.

وبعد مشاركة المنتخب في المباراة الافتتاحية أمام نيوزيلندا والتي انتهت بالتعادل 2-2 فجر (الثلاثاء)، انتهت صلاحية تأشيرته.

وكان ترابي احتياطياً في المباراة الافتتاحية، ويأمل الجهاز الفني في الاستعانة به في المباريات القادمة، خاصة أمام بلجيكا (الأحد) في لوس أنجلوس.

وأكّد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه بدأ فوراً إجراءات الحصول على تأشيرة جديدة للاعب ليتمكن من مرافقة المنتخب في مبارياته القادمة، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الأمريكية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو منظمي البطولة.

تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من المشكلات المتعلقة بالتأشيرات التي تواجه الوفد الإيراني منذ تأهله للمونديال، وسط التوتر السياسي الكبير بين إيران والولايات المتحدة عقب الحرب الأخيرة بين البلدين وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتشمل المشكلات السابقة رفض منح تأشيرات لنحو 15 فرداً من أعضاء البعثة بما فيهم مسؤولون كبار، وصعوبات واجهها قائد الفريق مهدي طارمي وأعضاء في الجهاز الفني في المطار، واضطرار المنتخب لاتخاذ مدينة تيخوانا المكسيكية مقراً له، والتنقل جواً لكل مباراة في الولايات المتحدة والعودة فوراً بعد انتهائها.

ويخوض المنتخب الإيراني مبارياته في المجموعة السابعة أمام بلجيكا (الأحد) في لوس أنجلوس ثم أمام مصر يوم 26 يونيو في سياتل.

وتُعد هذه الأزمة الجديدة ضربة معنوية ولوجستية للمنتخب الإيراني، الذي يعاني بالفعل من ضغوط سياسية ولوجستية كبيرة خلال مشاركته في مونديال 2026.