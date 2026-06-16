استطاع الظهير الأيسر للمنتخب السعودي متعب الحربي الظهور بمستوى فني رائع خلال مشاركته مع الأخضر أمام منتخب الأوروغواي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، في أولى مبارياته بكأس العالم 2026.



ونجح الحربي في كسب ثقة المدرب دونيس بتواجده ضمن خارطة الأخضر الأساسية ضد الأوروغواي، وظهر بأداء فني مميز في أولى مشاركاته مع المنتخب السعودي في المونديال.



ويطمح الحربي لمواصلة التألق مع الأخضر في كأس العالم، من خلال المباراتين القادمتين أمام منتخبي إسبانيا، والرأس الأخضر، ضمن المجموعة الثامنة، والسعي لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ32 في المونديال.