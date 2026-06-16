يدخل المنتخب الإنجليزي منافسات المجموعة الثانية عشرة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط طموحات كبيرة لبداية قوية في مشواره، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة منتخب كرواتيا في مدينة دالاس، في لقاء يتوقع أن يحمل طابعا تنافسيا عاليا نظرا لقوة المنتخبين وخبرتهما في البطولات الكبرى.



ويعول المنتخب الإنجليزي كثيرا على القائد هاري كين، الذي يمثل القوة الهجومية الأبرز وصانع الفارق في الثلث الأخير، بفضل قدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، ما يمنح المنتخب الإنجليزي خيارات متنوعة في اللقاء.



في المقابل، يقود لوكا مودريتش خط وسط المنتخب الكرواتي بخبرته الكبيرة ورؤيته الاستثنائية للملعب، حيث يظل العقل المدبر لأسلوب لعب كرواتيا، القادر على ضبط الإيقاع وفتح المساحات بتمريراته الدقيقة.