أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بالمستوى المشرف الذي قدمه المنتخب السعودي أمام نظيرة الأوروغواياني في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، جاء ذلك عبر تغريدة من حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x»قال فيها:« قدم لاعبو المنتخب الوطني روحاً عالية وجهداً كبيراً في أولى مبارياتنا في كأس العالم 2026، بدعم ومؤازرة من جماهير الوطن الوفية التي ساندت وشجعت طوال المباراة».



وأضاف يقول:« أشكر اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي على ما قدموه، ونعود بحول الله لمواصلة الإعداد للمباراة القادمة بكل قوة وتركيز، سعياً لتحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير».



ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي منتخب الأوروغواي مع الرأس الأخضر.