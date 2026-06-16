بين الأرجنتين والأوروغواي، رسم محمد العويس فصلين متشابهين من الحكاية ذاتها. في الأولى وقف أمام كتيبة ليونيل ميسي في مونديال 2022، وخرج أحد أبرز أبطال الانتصار التاريخي السعودي الذي بقي محفوراً في ذاكرة كرة القدم، رغم أن المنافس مضى لاحقاً نحو منصة التتويج وحمل كأس العالم. وفي الثانية، عاد العويس إلى المشهد المونديالي من جديد، لكن هذه المرة أمام الأوروغواي، ليؤكد أن ما حدث في الدوحة لم يكن ومضة عابرة، بل امتداد لمسيرة حارس اعتاد الظهور في اللحظات الكبرى.



أمام الأوروغواي، قدّم العويس مباراة كبيرة، وتصدى لمحاولات خطرة، وأسهم في خروج «الأخضر» بنقطة ثمينة، ليعيد إلى الأذهان صورته القديمة وهو يتحدى كبار نجوم العالم بثبات وثقة. وبين مواجهة الأرجنتين ومواجهة الأوروغواي، تتشكل ملامح رحلة مونديالية خاصة لحارس أصبح أحد أبرز عناوين المنتخب السعودي في كأس العالم.



ولم يكن التعادل أمام الأوروغواي مجرد ليلة تألق جديدة، بل حمل قيمة تاريخية إضافية، بعدما عادل العويس رقم الحارس الأسطوري محمد الدعيع كأكثر حارس سعودي مشاركة في مباريات كأس العالم، ليضع اسمه إلى جوار أحد أكبر رموز الحراسة السعودية، ويؤكد أن للأخضر حراساً يعرفون كيف يصنعون الفارق عندما تشتد الحاجة إليهم.