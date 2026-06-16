وقف محمد العويس حارس المنتخب السعودي سداً منيعاً أمام نجوم أوروغواي، وقاد «الأخضر» للخروج بتعادل مثير 1-1 في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، بمباراة شهدت تألقاً أسطورياً لـ«الأخطبوط الأخضر» طوال 90 دقيقة.



العويس تصدى لـ7 تصديات حاسمة، منها 3 من داخل منطقة الست ياردات، وأبطل أكثر من هجمة محققة لنونيز وفالفيردي، وكان نجم المباراة بلا منازع، ورفض أن يغادر «الأخضر» المونديال خالي الوفاض في أول ظهور.



وبهذا التعادل الثمين، ارتفع رصيد المجموعة الثامنة بالكامل إلى نقطة واحدة لكل منتخب، بعد تعادل إسبانيا 0-0 مع الرأس الأخضر.



ترتيب المجموعة الثامنة بعد الجولة الأولى:



أوروغواي - 1 نقطة | +0



السعودية - 1 نقطة | +0



إسبانيا - 1 نقطة | 0



الرأس الأخضر - 1 نقطة | 0



التساوي الكامل يشعل الصراع مبكراً على بطاقتي التأهل، ويجعل كل نقطة من الآن تساوي ذهباً.. نقطة العويس قد تكون مفتاح العبور للدور الثاني.