دوّن المدافع عبدالإله العمري اسمه في سجلات التاريخ الكروي السعودي، بعدما أصبح أول مدافع يسجل هدفاً للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، بتسجيله هدف «الأخضر» أمام منتخب الأوروغواي ضمن منافسات مونديال 2026.



وجاء هدف العمري ليمنحه مكانة خاصة في تاريخ مشاركات المنتخب السعودي بالمونديال، إذ انضم إلى قائمة اللاعبين السعوديين الذين تمكنوا من هز الشباك في البطولة العالمية، وهي القائمة التي تضم نخبة من أبرز نجوم الكرة السعودية عبر مختلف الأجيال.



ويتصدر القائمة سامي الجابر وسالم الدوسري برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، يليهما فؤاد أنور بهدفين، فيما سجل كل من يوسف الثنيان وسعيد العويران وفهد الغشيان وياسر القحطاني وصالح الشهري وسلمان الفرج هدفاً واحداً، قبل أن يضيف عبدالإله العمري اسمه إلى هذا السجل التاريخي المميز.



ويحمل هدف العمري قيمة تاريخية خاصة، كونه أول هدف يسجله مدافع سعودي في نهائيات كأس العالم، ليؤكد حضوره في واحدة من أبرز اللحظات التي شهدتها مسيرة المنتخب السعودي في البطولة العالمية، ويمنح الجماهير السعودية ذكرى جديدة ستبقى راسخة في ذاكرة المونديال.