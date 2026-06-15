لفت مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو الأنظار خلال مواجهة هولندا، التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، بعدما استخدم سبورة بيضاء تحمل أرقامًا كبيرة لإرسال تعليماته إلى اللاعبين.

وظهر مورياسو أكثر من مرة على خط التماس وهو يرفع السبورة بأرقام مختلفة، في مشهد أثار فضول الجماهير ووسائل الإعلام، وسط تساؤلات حول الرسائل التي كان يوجهها إلى لاعبيه أثناء سير المباراة.

وبدا أن المدرب الياباني اعتمد أسلوبًا مبتكرًا لتجاوز صعوبة التواصل وسط الضجيج داخل الملعب، حيث يُعتقد أن كل رقم يشير إلى تعليمات محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا، مثل تغيير أسلوب الضغط أو تعديل التمركز الدفاعي أو التحول إلى خطة لعب مختلفة. ويبدو أن تكرار ظهور السبورة بأرقام متنوعة عزّز فرضية امتلاك المنتخب الياباني «قاموسًا تكتيكيًا» خاصًا، يسمح للاعبين بفهم المطلوب وتنفيذه فور رؤية الرقم، دون الحاجة إلى إيقاف اللعب أو استخدام الإشارات التقليدية.