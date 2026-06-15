خطف لاعب منتخب السويد ياسين عياري الأضواء خلال مواجهة السويد وتونس في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفاً مؤثراً في شباك المنتخب التونسي، في مباراة حملت أبعاداً خاصة للاعب الذي ينحدر من أب تونسي وأم مغربية.



ورغم فرحة المنتخب السويدي بالهدف، اختار عياري عدم الاحتفال عقب هز الشباك، تعبيراً عن احترامه للبلد الذي تعود إليه جذور والده وعائلته، مؤكداً ارتباطه العاطفي بهويته العربية رغم تمثيله الدولي للسويد.



ويُعد عياري أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السويدية، حيث تدرج في منتخبات السويد السنية قبل أن يشق طريقه إلى المنتخب الأول، إلا أن مواجهة تونس حملت طابعاً استثنائياً بالنسبة له، كونها جاءت أمام منتخب يرتبط به وجدانياً وثقافياً.



ولم يكن الهدف الذي سجله مجرد محطة فنية في مسيرته الدولية، بل تحوّل إلى قصة إنسانية لفتت أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، إذ فضّل اللاعب أن يعبّر عن احترامه لجذوره بعدم الاحتفال، في مشهد جسّد تداخل الانتماءات والهويات في كرة القدم الحديثة.



وكتب عياري فصلاً جديداً في مسيرته الدولية خلال مونديال 2026، بعدما قاد منتخب السويد للتقدم أمام تونس، بينما بقيت لقطته بعد الهدف حديث الجماهير ووسائل الإعلام.