قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخبنا الوطني الأولى في كأس العالم 2026، بدأت الاستعدادات بشكل كبير داخل الملعب ومقر إقامة البعثة، بالإضافة إلى شوارع مدينة ميامي التي بدأت تستقبل مشاهد كبيرة من الجماهير السعودية التي تترقب هذا اللقاء وتزايدت التحركات المرتبطة بالجماهير السعودية المتواجدة في الولايات المتحدة، لإقامة أجواء مختلفة قبل انطلاق صافرة البداية، وتعطي اللاعبين دفعة قوية في تقديم مباراة تليق بـ«الأخضر».



هذا وقد أطلق الأمريكي بن هاربورغ، مالك نادي الخلود، مبادرة مميزة ولافتة طالب فيها الجماهير السعودية المتواجدة في ميامي بالمشاركة في تشجيع الأخضر بحافلة مكشوفة تجوب شوارع المدينة قبل الذهاب إلى ملعب المواجهة، وكتب هاربورغ عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» رسالة باللغة العربية خاطب فيها السعوديين الموجودين في ميامي، «‏أريد أن نظهر بكل فخر دعمنا لمنتخبنا وحبنا لوطننا وحماسنا للتشجيع في شوارع ميامي، لذلك جهزت لكم حافلة مكشوفة لنقوم بمسيرة حول شوارع ميامي قبل مباراة الأوروغواي غدا».



‏وتم تجهيز الباص بأعلام السعودية والأغاني الوطنية، لكن لن تكتمل اللحظة إلا بتواجدكم معنا في الباص.



‏وسيكون الباص متواجدًا الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ميامي في



‏هذا الموقع، وأضاف: «سينطلق ليتجول حول ميامي من أجل أن يرى الجميع حماس الجمهور السعودي، ثم يتوقف في ملعب المباراة الساعة 5:30 مساءً». واختتم تصريحه:«أرجو أن تشاركوا التغريدة مع كل المشجعين السعوديين المتواجدين بميامي، إذا بتجي اكتب لي (قدام)».