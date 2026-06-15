عاجل | مباراة «الأخضر» في موعدها.. رئيس الاتحاد الأوروغوياني لـ«عكاظ»: أزمة الطائرة انتهت

أكد رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إغناسيو ألونسو انتهاء أزمة تأخر سفر بعثة منتخب بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة الأخضر السعودي في الواحدة من صباح (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

سبب تأخر الإقلاع

كانت صحيفة «آس» الإسبانية قد ذكرت أن منتخب أوروغواي عالق في معسكره التدريبي بمدينة كانكون المكسيكية، قبل ساعات من ظهوره الأول في كأس العالم 2026، بسبب افتقار الطائرة المخصصة لنقل الفريق إلى ميامي للوثائق المطلوبة وفقًا للوائح الأمريكية.

انتهاء أزمة الطائرة

وقال ألونسو في تصريح خاص لـ«عكاظ» عن أزمة تأخر الطائرة: «كل شيء تم حله»، فيما قال مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الأوروغوياني: «لقد تأخرنا رحلة واحدة، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خصص طائرة مُنعَت من دخول الولايات المتحدة الأمريكية».

مجموعة «الأخضر»

وتضم المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، التي تستمر منافساتها حتى 19 يوليو المقبل، منتخبات السعودية وأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.