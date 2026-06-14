يطمح لاعب المنتخب السعودي سلطان مندش في المساهمة مع زملائه اللاعبين في الظهور بشكل مشرف في مواجهة منتخب الأوروغواي والعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.



ويسعى مندش لمواصلة تألقه مع الأخضر واستغلال ثقة المدرب دونيس، وتقديم المستوى الفني الرائع، والعمل على هز شباك منتخب الأوروغواي، والمساهمة في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث.



وكان اللاعب مندش نجح في تسجيل هدفين في مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام الإكوادور، وضد بورتوريكو خلال المعسكر الإعدادي لكأس العالم 2026.