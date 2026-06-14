أكد قائد نادي مايوركا سيتي الإسباني مصعب وصفي، أن المنتخب السعودي سيحدث مفاجأة قوية في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي تستضيفه حالياً الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ويستمر حتى التاسع عشر من يوليو القادم.

وتابع أول لاعب سعودي محترف يحقق لقباً في القارة الأوروبية حديثه: «الأخضر السعودي صحيح أنه لم يقدم الأداء الجيد مع المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد، خلال الفترة السابقة، ولكن القائمين على المنتخب السعودي في اتحاد القدم تداركوا الوضع بشكل رائع وتصرف سليم بالتعاقد مع المدرب اليوناني جوجيوس دونيس، الذي أحدث نقلة فنية في الفريق، وقدم مستوى رائعاً خلال المباريات الودية التي خاضها قبيل المونديال، التي بعثت لنا رسائل مُطمئنة بأن الصقور الخضر سيحدثون مفاجأة غير متوقعة في المونديال، ويتأهلون لدور الـ32 من البطولة بالرغم من قوة المنافسة في مجموعته الثامنة، فلاعبو الأخضر يملكون طموحاً كبيراً لتحقيق المطلوب منهم وتشريف الكرة السعودية والعربية خير تمثيل في مونديال 2026 بقيادة المتألق سالم الدوسري».

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في المجموعة الثامنة أمام منتخب الأوروغواي الثلاثاء القادم، وبعدها سيلاقي منتخب إسبانيا الأحد 21 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته بمواجهة منتخب الرأس الأخضر السبت 26 من الشهر ذاته.

وكان قائد فريق مايوركا سيتي الإسباني المحترف السعودي مصعب وصفي، قد أنهى موسمه مع الفريق الإسباني بتحقيق المركز السابع في دوري سوكندا روجينال الإسباني لكرة القدم برصيد 37 نقطة، بعد أن كان الفريق ضمن الفرق الأربعة في مؤخرة الترتيب، حيث قاد الفريق في مباراته الأخيرة لتحقيق نتيجة كبيرة وتاريخية على فريق بلايا دي بالما بنتيجة (11/0)، أبدع خلالها بصناعته للأهداف. ويعتبر اللاعب السعودي مصعب وصفي أول لاعب سعودي محترف خارج الأراضي السعودية يحقق لقباً في القارة الأوروبية العجوز، حينما تألق بشكل كبير ومؤثر مع ناديه السابق أونيون فييرا الإسباني موسم 2021/2022، وساهم مع أفراد فريقه في تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم، وقبل ذلك خوضه تجربة جيدة مع نادي الكركون الإسباني عام 2019/2020، وفي موسم 2024/2025 حقق المركز الثاني والميدالية الفضية مع فريق ديبورتيفو لوسيتينسي، كأول محترف سعودي يلعب في قارة أوروبا يحقق هذا المركز والميدالية الفضية. وفي موسم 2025/2026 شارك مع نادي مايوركا سيتي الإسباني الذي تأسس عام 2025 في جزيرة مايوركا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. ويرأس مجلس إدارة النادي الإسباني لوريك فينيس، ويشرف على الجهاز الفني للفريق المدرب الصربي المعروف ستانكو فيتش، الذي مثل نادي مايوركا الإسباني وأتلتيكو مدريد الإسباني ونادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.