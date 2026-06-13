لم تكن مشاركات المنتخب السعودي في كأس العالم مجرد حضور عابر، بل كانت رحلة مليئة بالذكريات واللحظات التي صنعت الفرح للجماهير السعودية، وأبقت أسماء أصحابها خالدة في تاريخ الكرة السعودية والمونديال.



وعلى امتداد 6 مشاركات مونديالية، نجح 9 لاعبين في تسجيل أهداف المنتخب السعودي في كأس العالم، لتتحول تلك الأهداف إلى قصص تاريخية لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.



ويُعد فؤاد أنور أول لاعب يسجل هدفاً للمنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم، بعدما هز شباك منتخب هولندا في مونديال 1994، قبل أن يعود ويسجل هدفاً آخر أمام منتخب المغرب في النسخة ذاتها، ليسهم في كتابة أولى صفحات الإنجاز السعودي في المونديال.



ويبقى سعيد العويران صاحب أحد أعظم الأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما سجل هدفه الشهير في مرمى بلجيكا خلال مونديال 1994، في لقطة تاريخية لا تزال خالدة في ذاكرة عشاق كرة القدم حتى اليوم.



وفي النسخة ذاتها، سجل فهد الغشيان هدفاً للمنتخب السعودي أمام منتخب السويد، ليضع اسمه ضمن قائمة هدافي الأخضر في كأس العالم.



ويأتي النجم التاريخي سامي الجابر ضمن أبرز الأسماء السعودية في المونديال، بعدما سجل 3 أهداف بدأت أمام منتخب المغرب في كأس العالم 1994، ثم أضاف هدفاً أمام جنوب أفريقيا في مونديال 1998، قبل أن يختتم أهدافه بهدف في شباك تونس خلال نسخة 2006.



أما يوسف الثنيان، فقد سجل هدفاً للمنتخب السعودي أمام منتخب جنوب أفريقيا في مونديال 1998، ليواصل حضوره التاريخي بقميص الأخضر في كأس العالم.



وفي مونديال 2006، سجل ياسر القحطاني هدفاً أمام منتخب تونس، في البطولة التي شهدت آخر ظهور للأخضر في كأس العالم قبل العودة مجدداً في نسخة 2018.



كما تمكن سلمان الفرج من تسجيل هدف المنتخب السعودي أمام منتخب مصر في مونديال 2018، في المباراة التي حقق فيها الأخضر انتصاراً مهماً بهدفين مقابل هدف.



ويتشارك سالم الدوسري مع سامي الجابر كأكثر اللاعبين السعوديين تسجيلاً في كأس العالم برصيد 3 أهداف، بعدما سجل أمام منتخب مصر في مونديال 2018، قبل أن يعود في نسخة 2022 ويسجل هدفين، أحدهما في شباك منتخب الأرجنتين في الانتصار التاريخي الذي دوّى صداه حول العالم.



وفي كأس العالم 2022، افتتح صالح الشهري أهداف المنتخب السعودي أمام منتخب الأرجنتين، قبل أن يضيف سالم الدوسري هدف الانتصار في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ المونديال.



وعلى الرغم من اختلاف الأجيال والبطولات، بقيت أهداف المنتخب السعودي في كأس العالم أكثر من مجرد أرقام، بل لحظات خالدة كتبت تاريخ الأخضر في أكبر محفل كروي بالعالم.