بعد استبعاده من كأس العالم.. عمر أرتان: ما حدث مؤسف لكنني سأواصل المشوار في أكبر المحافل

تعهد الحكم الصومالي عمر أرتان بالظهور في نهائيات كأس العالم 2030، وذلك بعد أيام من منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم الحالية، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المعتمدين للبطولة.

ووصل أرتان، البالغ من العمر 34 عاماً والحائز على جائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الأربعاء)، حيث حظي باستقبال شعبي ورسمي حافل في مطار عدن أدي الدولي، شارك فيه مسؤولون حكوميون وممثلون عن الاتحاد الصومالي لكرة القدم وعدد كبير من الحكام والمواطنين.

وكان أرتان يستعد ليصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم، قبل أن تمنعه سلطات الهجرة الأمريكية من دخول البلاد لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم حمله جواز سفر دبلوماسياً وتأشيرة دخول أمريكية صالحة لمرة واحدة.

ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب الرسمية وراء قرار إعادته، إلا أن الواقعة تأتي في ظل إدراج الصومال ضمن قائمة الدول الخاضعة لقيود سفر فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي أول تصريح له بعد عودته إلى بلاده، قال أرتان أمام حشد من مستقبليه: "أشكر المسؤولين والوزراء وأعضاء البرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي على دعمهم، ما تلقيته من تشجيع هنا يمنحني قوة أكبر للاستمرار".

وأضاف: "كل شيء مقدر سلفاً، وقد دعمني الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى وصولي إلى مقديشو، أعدكم بأنني سأدير مباريات كأس العالم القادمة في عام 2030".

وكان أرتان ضمن قائمة تضم 52 حكماً اختارتهم "فيفا" للمشاركة في البطولة، إلا أن حلمه توقف عند بوابة الدخول إلى الولايات المتحدة بعدما خضع، بحسب تصريحاته، لتحقيق استمر نحو 11 ساعة قبل احتجازه وإعادته على متن رحلة متجهة إلى تركيا.

وأكدت الإدارة الأمريكية دعمها لقرار سلطات الحدود، وقال رئيس فريق العمل الخاص بالبيت الأبيض المعني بكأس العالم أندرو جولياني، إنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل القضية، لكنه شدد على أن القرار كان صحيحاً ويحظى بتأييده الكامل.

وبحسب اللوائح التنظيمية للبطولة، كان يتعين على جميع حكام الساحة الإقامة في ولاية فلوريدا الأمريكية للمشاركة في برامج التدريب والتحضير والإجراءات الأمنية، ما جعل من المستحيل على أرتان إدارة مباريات تقام في كندا أو المكسيك من خارج الولايات المتحدة.

ويُعد أرتان من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، إذ يحمل الشارة الدولية منذ عام 2018، ونال إشادة واسعة بعد تتويجه بجائزة أفضل حكم أفريقي العام الماضي.

ورغم خيبة الأمل التي رافقت استبعاده من البطولة، دعا الحكم الصومالي الشباب في بلاده إلى عدم فقدان الثقة بوطنهم، قائلاً: "علينا جميعاً الدفاع عن كرامة الصومال، هذا العلم علمنا جميعاً، وهذا الجواز جوازنا، ويجب أن نفتخر به".

وأضاف: "يجب ألا يشعر الشباب بالإحباط بسبب ما حدث لي، سأواصل تمثيل بلدي أينما كنت، وأدعوهم إلى مواصلة السعي لتحقيق أحلامهم أيضاً".

وشهد مطار مقديشو مشاهد احتفالية لافتة، حيث احتشد المئات لاستقبال أرتان، حاملين الأعلام الصومالية ولافتات دعم، فيما ارتدى بعض المشجعين قبعات تحمل صورته، بينما تناقل مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي وقائع الاستقبال مباشرة عبر منصاتهم.

ومن المقرر أن يحضر أرتان فعالية جماهيرية في استاد مقديشو، حيث يتوقع أن يحظى باستقبال شعبي جديد يعكس المكانة التي اكتسبها لدى الصوماليين بعد الأزمة التي حرمته من تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم، لكنه لم تحرمه من مكانته كبطل وطني في نظر الكثيرين.