أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم (الأحد)، تمديد عقد مدرب منتخب «الخضر» فلاديمير بيتكوفيتش، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد الجزائري، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه مدد عقد فلاديمير بيتكوفيتش حتى 31 يوليو 2028.

نتائج مميزة

ومنذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الجزائري عام 2024، حقق المدرب السويسري نتائج لافتة، إذ قاد «الخضر» في 28 مباراة، حقق خلالها 21 انتصاراً مقابل 4 تعادلات و3 هزائم فقط، كما سجل المنتخب 67 هدفاً واستقبلت شباكه 22 هدفاً.

وتحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، واضعاً بذلك حداً لغيابه عن نسختي 2018 و2022، كما بلغ الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا 2025، بعد خروجين متتاليين من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.

مجموعة الجزائر

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 يونيو الجاري، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.