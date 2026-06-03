حصد نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي جائزة جديدة قبل أيام قليلة من مشاركته مع «التانغو» في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فاز ميسي بجائزة «أميرة أستورياس» للرياضة لعام 2026، وهي إحدى أرفع الجوائز الرياضية على مستوى العالم.

إشادة بمسيرة ميسي الاستثنائية

وأوضحت الشبكة أن لجنة التحكيم أشادت بمسيرة ميسي الاستثنائية، سواء من خلال أدائه المتميز أو تأثيره الكبير في كرة القدم الحديثة على المستوى العالمي، فمنذ بداياته مع برشلونة وحتى وصوله إلى مكانة الأسطورة، جسّد ميسي مسيرة حافلة بالإنجازات.

وفي برشلونة، رسّخ ميسي مكانته كأحد أبرز أساطير النادي خلال عصره الذهبي، بعدما توّج بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، قبل أن يواصل مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان، ثم إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى الصعيد الدولي، بلغ ميسي ذروة مسيرته بقيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، إضافة إلى الفوز بلقبين في بطولة كوبا أمريكا، كما أشادت لجنة التحكيم بإنجازاته الفردية القياسية، وعلى رأسها الفوز بـ8 كرات ذهبية، إلى جانب التزامه وسلوكه المثالي داخل الملعب وخارجه.

ما هي جائزة «أميرة أستورياس»؟

وتُعد جائزة «أميرة أستورياس» للرياضة من أعرق الجوائز الإسبانية، إذ تمنحها سنوياً مؤسسة «أميرة أستورياس»، التي تأسست عام 1981، تكريماً للإنجازات الاستثنائية والجهود التي تعزز قيم التضامن والروح الرياضية.